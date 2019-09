Кадети „Русину” поражени од кадетох з Оджаку

РУСКИ КЕРЕСТУР – У другим колє Окружней кадетскей лиґи хторе одбавене внєдзелю, 15. септембра, на домашнїм терену, ФК „Русин” страцел од госцох ФК „Лидер” зоз Оджаку з резултатом 0꞉4(0꞉3).

Уж на самим початку змаганя було обачлїве же процивнїцка екипа добре увежбана и порихтана. Бавяче Лидеру ше добре рушали по терену, и добре бавели на шицких позицийох. У другим полчаше, Русиновци указали схопнєйше бависко, алє пред конєц змаганя достали ґол.

Русиново бавяче були у составе꞉ Александар Драґутинович, Марко Ковачевич, Марио Иличич, Марко Попов, Алексей Бики, Божидар Чонка, Тадей Бодянец, Матео Чордаш, Теодор Няради, Александер Тома, Лука Иличич, Неманя Ковачевич, Давид Надь, Алексей Джуджар, Микола Папуґа и Желько Виславски.

По словох тренера кадетох „Русину”, Зденка Шомодїя, младих фодбалерох у тей лиґи обчекую чежки алє квалитетни змаганя, зоз чим достаню вельке спортске искуство. Понеже бавяче Русину наймладша екипа у тей лиґи, треба визначиц їх борбеносц, упартосц и дзеку дойсц до цо лєпших резултатох.

У шлїдуюцим колє хторе ше отрима 22. септембра, кадети „Русину” ше буду змагац процив екипи „Борец” зоз Бачкого Ґрачцу.

