Прешвечлїва побида ФК „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У пиятим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 15. септембра, ФК „Русин” однєсол прешвечлїву побиду процив екипи „Войводина” зоз Товаришева з резултатом 4꞉0(2꞉0).

Од початку єшеньскей часци змаганя, „Войводина” нє мала анї єдно страцене змаганє, медзитим бавяче Русину зоз добре вихаснованима нагодами за ґол, успели поражиц моцну процивнїцку екипу.

На домашнїм терену ґол за Русин посцигли Б. Бранкович, Д. Будински (2) и Д. Давидович.

У шлїдуюцим 6. колє, хторе ше отрима 22. септембра, „Русин” будзе госцовац у Бачким Брестовцу процив екипи „БСК”.

