Школярки керестурскей Школи на Фестивалу паприґи у Калочи

РУСКИ КЕРЕСТУР/КАЛОЧА – Школярки трецей и штвартей класи напряму туристични технїчар Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ Сандра Паунович, Николина Шипош, Сабина Миляшевич и Силвия Харди, вєдно зоз свою професорку Ренату Зорич и педаґоґу Любицу Няради, участвовали на тогорочним Фестивал паприґи у Калочи, отриманим 13. и 14. септембра.

У Калочи першираз отворена „Кулска улїчкаˮ – место на Фестивалу дзе були виложени штанди на котрих преставени продукти и традиция кулскей општини.

У рамикох Interreg-IPA програми прейґгранїчного сотруднїцтва Мадярскей и Сербиї, Општина Кула вєдно зоз Општину Калоча з Мадярскей участвує у проєкту „Стари звикнуца у нових шматохˮ.

У делеґациї котра нащивела Калочу були представнїки власци Општини Кула, привреднїки, туристични и здруженя женох з нашей општини.

Керестурцом спонзоре були Душица Орос спред Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ зоз швижу червену и билу паприґу, Здруженє женох „Байкаˮ зоз своїма сувенирами, Микола Винаї зоз мелку паприґу, Михайло Фейди зоз айваром и Таня Югасова з айваром и квашену паприґу у дунцох, и дунчиками феферонох.

„Кулска улїчкаˮ було окреме нащивене место, дзе шицки могли виложиц свойо продукти и сувенири, а школярком як практична настава у їх фаху.

