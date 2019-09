Була Служба Божа за успих школярох и студентох

КОЦУР – Внєдзелю, 15. септембра, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре зоз Службу Божу духовно означени початок нового школского року за школярох и студентох.

Служба Божа була отримана на 8 годзин рано, присутне було красне число школярох и студентох, як и їх родичох и фамелиї. Наказовал капелан коцурски о. Данил Задрепко, а шицки ше помодлєли Господу Богу за добри успих того школского року. Зоз дзецми були и їх вироучителька Ксения Бесерминї и шестра Михаїла Воротняк.

По законченю Служби, у церковней сали було орґанизоване перше виронаучне друженє за школярох.

