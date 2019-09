Пораженє у општинским дербию

КОЦУР – ФК „Искра” внєдзелю на домашнїм терену, у општинским дербию дочекала ФК „Пролетер” зоз Равного Села и, на нєсподзиванє численей публики, дожила пораженє зоз 2:1.

Искра подло отворела змаганє, госци тото вихасновали и у перших пейцох минутох дали два ґоли и зазначели барз значну побиду.

Єдини ґол за Искру дал Марян Малацко у остатнєй минути першого полчасу.

После пейцох одбавених колох Искра на 12. месце на таблїчки и ма шейсц освоєни боди.

У шлїдуюцим колє Искру очекує госцованє у Дюрдїну, дзе ю дочека истоменова екипа.

