Омладинєц зазначел значну побиду

КОЦУР – Шахисти коцурского Шах клубу „Омладинєц” конєчно могли раховац на наймоцнєйши состав и такой зазначели значну побиду. Коцурски шахисти у рамикох 7. кола Бачкей лиґи Суботица у Коцуре победзели екипу „Чаки Йожеф” зоз Старей Моравици зоз резултатом 3,5:2,5.

Побиди за Омладинєц зазначели Карло Бала и Владимир Лазор, ремизовали Никола Тадич, Ґоран Попович и Ґавра Коларич, а свойо змаганє страцел Стеван Перич.

После седем одбавених колох Омладинєц освоєл 9 боди и находзи ше на 6. месце на таблїчки. У шлїдуюцим колє Омладинєц у Бачкей Тополї будзе бавиц процив екипи ВУК-МАТ.

