ВЕРБАС – По 20. септембер ше мож приявиц за безплатни курси трох страних язикох котри орґанизує Канцелария за младих Општини Вербас.

Шицки котри жадаю здобуц лєбо унапредзиц знанє анґлийского, италиянского лєбо нємецкого язика, а старосци су до 30 рокох, треба же би ше явели до просторийох Канцелариї за младих (М. Тита 89) лєбо на їх Фейсбук налог https://www.facebook.com/Kancelarija-Za-Mlade-Vrbas-633968970103687/.

