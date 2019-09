У парку опрез коцурскей школи поставени нови лавочки

КОЦУР – У парку опрез Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре гевтого викенду школяре VIII класи, майстор Янко Радванї и наставнїкове Владимир Бесерминї и Оґнєн Сакач, участвовали у роботней акциї.

Школяре и учашнїки стари и очкодовани лавочки заменєли зоз новима, а цалей акциї присуствовала и директорка Школи Славица Байор.

Директорка подзековала шицким, и Коцурцови Александрови Макайови, котри тиж помогнул же би ше стари лавочки заменєло, а пожичел и алат же би тота акция була цо лєпше и лєгчейше реализована.

Зоз школи апелую на шицких жительох Коцура же би почитовали труд шицких котри участвовали у тей роботней акциї и мерковали на лавочки, же би цо длужей хасновали шицки котри приходза до парку коло Школи.

