Прилапени предклад Одлуки о Закончуюцим рахунку буджету Општини Кула

КУЛА – Вчера була отримана седма порядна схадзка Скупштини општини (СО) Кула на котрей прилапени предклад Одлуки о консолидованим Закончуюцим рахунку буджету Општини Кула за 2018. рок, о чим писани звит СО Кула поднєсол и нєзависни ревизор. Прилапени и Звит о вивершеню Одлуки о буджету Општини Кула тиж за 2018. рок, як и Звит о вивершеню одлуки буджету Општини Кула за период од януара по юний чечуцого року.

Одборнїки прилапели и Одлуку о вименки Одлуки о месних заєднїцох (МЗ) котра ше одноши на МЗ Крущич, МЗ Липар и МЗ Нова Червинка. Потим и Одлуку о предаваню поверхносци зоз явней власносци Општини Кула, нєвибудовану поверхносц у Крущичу Сербскей православней церкви – Епархиї Бачка, Церковней општини у Червинки, котра ше обовязала же за три роки у Крущичу вибудує церкву.

Тиж так на дньовим шоре було и розпатранє Звиту о дїлованю ЯКП „Руском” зоз Руского Керестура за 2018. рок о чим тиж писани Звит поднєсол нєзависни ревизор, а цо прилапел и Надпатраюци одбор, як и одлука о розподзельованю приходох спомнутого явного подприємства котру тиж принєсол надпатраюци одбор, шицко за 2018. рок.

СО з векшину гласох прилапела и Ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня Програмох дїлованя ЯКП котрим Општина Кула снователь – ЯКП „Комуналєц” Кула, ЯКП „Роботнїк” Сивец, ЯКП „Водовод” зоз Червинки и керестурского ЯКП „Руском” за 2019. рок.

Прилапене и Ришенє о даваню согласносци на Окремни програми за хаснованє средствох з буджетох општинох Вербас и Кула за ЯКП „Пречисцовач Вербас-Кула” за 2019. рок.

Попри шицким, прилапени и Ришеня о даваню согласносци на Програми роботи зоз финансийнима планами установох котрим Општина Кула снователь за 2020. рок – Културного центру Кула, Дому култури Червинка, Дому култури Руски Керестур и Народней библиотеки Кула.

Зашеданє СО Кула закончене зоз остатню точку дньового шору по котрей розришовани и новоменовани члени роботних целох, односно комисийох СО Кула, як члени управних и надпатраюцих одборох установох котрим Општина снователь. З приношеньом єдней спомедзи одлукох, до Надпатраюцого одбору Дома култури Руски Керестур, на место Александра Тасича меновани Владимир Емейди.

