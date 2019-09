Марина и Себастиян учашнїки у Кока-Кола музичним змаганю, на штваротк наступя у РКЦ-у

РУСКИ КЕРЕСТУР – На музичне змаганє компаниї Кока-Кола под назву „Discovered by coce” приявели ше и двойо Керестурци – Марина Роман и Себастиян Надь.

У змаганю, на хторим як менторе вибрани штири музични мена꞉ Бояна Вунтуришевич, Сара Йо, Леон и ґрупа С.А.Р.С, змагателє маю нагоду вибрац єдну писню од понукнутих трох, и зоз ню ше представиц. Марина з тей нагоди вибрала писню „Буђав лебац”, а Себастиян писню „Лутка”, обидвойо од ґрупи С.А.Р.С.

Змаганє ше состої зоз даскельо фазох꞉ приявйованє, вибор полуфиналистох за „boot” камп, „boot” камп, обявйованє штверих финалистох, потим продукция писньох и видео спотох за финалистох, финалне гласанє за побиднїкох и закончуюци концерт.

Кажди ментор будзе мац задаток вибрац трох найлєпших змагательох, док зоз помоцу гласох публики буду вибрани 13-ецеро полуфиналисти.

Шицки заинтересовани хтори жадаю участвовац у гласаню за свойого фаворита, треба перше же би ше реґистровали на сайту, потим кед прицишню на ґомбичку „Гласај” хтора ше находзи под видеом кандидата за хторого ше жада гласац, треба унєсц промотивни код, а хтори ше находзи спод затички на промотивним пакованю. Мож гласац вецей раз, алє зоз розличним кодом. Гласанє будзе тирвац по новембер.

Марина и Себастиян на штварток, 19. септембра, буду наступац у новосадским РКЦ-у, дзе годно купиц лименки Кока-коли зоз промотивним кодом и так гласац за наших младих шпивачох.

Подробнєйши информациї мож пречитац на тим сайту.

