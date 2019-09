СУБОТИЦА – Штернасти фестивал горватских духовних шпиванкох „ХосанаФестˮ отрима ше у Гали споротох у Суботици, на нєдзелю, 22. септембра. Мото тогорочного Фестивалу „На шлїду вичносциˮ, а право участованя виборели петнац шпиванки.

На соботу, пред закончуюцим наступом, госцох ше дочека у церкви Мариї Мацери Церкви дзе буду мац духовну обнову, котру будзе предводзиц о. Небойша Стипич, капелан парохиї Св. Антуна Падованского зоз Чантавиру, на тему „На шлїду вичносциˮ.

На нєдзелю, 22. септембра, Фестивал горватских духовних шпиванкох „ХосанаФест” почнє на 20 годзин у Гали спортох у Суботици.

