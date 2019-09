Ище вше ше мож приявиц за Стретнуце младих

РУСКИ КЕРЕСТУР/СРИМСКА МИТРОВИЦА – Млади зоз цалей Сербиї стретню ше 28. септембра у Сримскей Митровици. Стретнуце орґанизує Беоґрадске надвладичество, зоз соорґанизатором-партнером Каритасом Сербиї. Заинтересовани за стретнуце ше можу явиц Янкови Катонови на телефон 063/8021165.

Млади буду мац нагоду участвовац на Служби Божей, опатриц археолоґийни локалитет – Царску палату Сирмиюма, стретнуц ше зоз владиками и чуц шведоченя младих. Стретнуце ше закони зоз заєднїцку молитву.

Учашнїком будзе обезпечени полудзенок, а достаню и маїци на дарунок. Места за путованє огранїчени.

