Отримана XXII схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Вчера, 17. септембра, отимана XXII схадзка Скупштини општини Вербас. Место осем точкох дньового шору котри при заказованю схадзки були предвидзени, на концу одборнїки розправяли о тринац точкох. Найважнєйша з нїх була Одлука о ребалансу буджета за 2019. рок.

По прилапйованю записнїка зоз предходней схадзки локалного парламенту, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац розтолковал потребу за ребалансом планованим зоз успоставяньом явно-приватного партнерства у проєкту модернизованя явного ошвиценя. Тиж наявени проєкт першей фази реконструкциї Общого шпиталю Вербас, за котри Канцелария за управянє з явнима укладанями Републики Сербиї видвоєла коло 100 милиони динари. З потримовку тей Канцелариї шлїдзи и ушорйованє двох школох у општини Вербас, а пририхтує ше документация за подобни проєкт за Ґеронтолоґийни центер, як и за други фази реконструкциї Общого шпиталю.

Медзи иншим, на схадзки СО Вербас усвоєла и Рочну програму защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми општини Вербас за 2019. рок, Одлуку о усвойованю Проєкту явно-приватного партнерства заменьованя єдней часци грушочкох явного ошвиценя зоз ЛЕД грушочками як мира шпорованя енерґиї на териториї ОВ, потим Одлуку о збераню шаца зоз польопривредней жеми котра припада держави, а находзи ше на териториї ОВ. Усвоєна и Одлука о вименкох и дополнєньох Одлуки о надополнєньох за хаснованє явних поверхносцох на териториї ОВ, Одлука о вименки Одлуки о максималним числу занятих на нєодредзени час за орґанизацийни форми у систему локалней самоуправи у ОВ за 2017. рок, як и Ришенє о даваню согласносци за Окремну програму за хаснованє средствох з буджету Општини Вербас и Кула за ЯКП ,,Пречисцовач Вербас-Кула” за 2019. рок, Ришенє о даваню согласносци ЯП ,,Вербас-ґаз” о статусней пременки и Ришенє о даваню согласносци за вименки и дополнєня Програми роботи ЯП ,,Вербас-ґаз” за 2019. рок.

Схадзка закончена зоз питанями и предкладанями одборнїкох.

