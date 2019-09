БАЧИНЦИ – Вовторок почали роботи на обнови фасади на будинку Месней заєднїци (МЗ) Бачинци, а як ше одидваю роботи прешевечел ше Дьордє Стевич, предсидатель Совиту МЗ.

Роботи ше финансує зоз средствох МЗ, а початком рока уж окончени значни роботи на ушореню сали Дома култури.

У Месней заєднїци планую и ожелєнїц центер валала зоз младнїками древкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)