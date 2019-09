НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани мюзикл Бертолда Брехта „Опера за три ґроши” у виводзеню ансамбла Студия „АРТ” зоз Руского Керестура.

У другей часци будзе емитована приповедка о кнїжки и о радио-виданю „Нєбо над Керестуром” авторки Ирини Гарди Ковачевич.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)