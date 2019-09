ЛАҐ „Шерцо Бачки” на Трецим форуме о руралним розвою

ЗЛАТИБОР – У орґанизациї Балканскей мрежи за рурални розвой и Розвойней аґенциї Турскей, а з потримовку ЕУ, од 9. по 12. септембер на Златибору отримани Треци форум о политикох руралного розвою юговосточней Европи хтори того року мал тему „Рурални млади”. На форуму бул и представитель ЛАҐ-у „Шерцо Бачки”. – пише портал „Нашо место”.

У роботи Форуму участвовал и менаджер ЛАҐ-у „Шерцо Бачки” зоз Кули Боян Ковач котри представел тоту орґанизацию, єй потерашнї резултати и цилї, з акцентом на потребу же би у таких орґанизацийох цо вецей були активни и млади. Ковач винєсол искуства на тоту тему, як и мири хтори локална самоуправа пребера же би унапредзела живот младих у тим штредку.

Форум порушани як основа диялоґу о перспективох рижнородносци економских активносцох у руралних подручох жемох юговосточней Европи и дац можлївосц за диялоґ шицких важних актерох у тим процесу з явного, приватного и цивилного сектору.

Най здогаднєме, члени ЛАҐ-у „Шерцо Бачки” и цивилни сектор зоз Руского Керестура, чийо члени на нєдавней Скупштини вошли и до орґанох ЛАҐ-у.

