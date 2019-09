У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним трицец осмим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац яки вименки Дїловнїка о роботи Националного совиту Руснацох прилапени на остатнєй схадзки, а у рубрики „Нашо места” дати звити зоз схадзкох скупштинох општинох Кула и Вербас, пише о єшеньским ушореню Дюрдьова и о активносцох Месней заєднїци Беркасово.

„Економия” представя Петельову фамелию зоз Кули котра продукує овоц и желєняву, а на тих бокох мож пречитац и прецо ше польопривреднїк Любиша Ґаїшин з Дюрдьова нєпреривно одлучує за продукцию слунечнїку.

„Култура и просвита”, окрем звита зоз першей Подобовей колониї „Руски Керестур 2019”, понука тексти о ушореню коцурскей Школи и дзецинскей роботнї котру орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох у шветлє преслави 100-рочнїци од снованя РНПД-а. На тих бокох пише и о новим Правилнїку о школских екскурзийох.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Данило Петрович з Керестура котри жиє у Австриї, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот”, медзи иншим, пише о виронаучней настави у наших парохийох у Сриме и пришаги нового Церковного одбору у Коцуре.

На бокох спортскей рубрики зазначени резултати у першенствених лиґох наших фодбалских клубох и резултати наших репрезентативних екипох на медзинародних змаганьох.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия” дзе пише о єшеньским ушорйованю заградкох, ту и нове предлуженє „Женоблоґиї”, а на концу новинох „Хладок и горуци тепши”.

