У Подобовей ґалериї ше представя дзеци

ВЕРБАС – Нєшка, 19. септембра, Подобова ґалерия Културного центру Вербас (КЦВ) орґанизує отверанє вистави дзецинских роботох котри сцигли на конкурс ,,Принєш рисунок до Ґалериї”.

Шицки нащивителє буду мац нагоду опатриц роботи дзецох старосци до 18 роки, а як сообщели зоз Подобовей ґалериї КЦВ, за найлєпши роботи порихтани и награди.

Виставу годно опатриц нєшка и наютре, 19. и 20. септембра, а з ню будзе заварта и вистава сликох академскей уметнїци Милияни Радованович.

Отверанє вистави заказане за 19 годзин.

