Нєшка святочносц означованя Патрона Епархиї бачкей

ВЕРБАС – Нєшка, 19. септембра, Вербас и Храм Вознесения Господнього буду домашнї святочного означованя Патрона Епархиї бачкей – Чуда святого Архангела Михаила у Гони. Дочекованє архиєрея заказане за 8,30 годзин, а початок святей архиєрейскей литурґиї за 9 годзин, преноши портал „Нашо место”.

Планована и културно-уметнїцка програма з початком на 12 годзин, а участвовац буду оперни шпивач Ґоран Стрґар, писатель Блаґоє Бакович, ґуслар Милош Лакетич, КУД ,,Завичайне врело” зоз Коцура, церковни шпиваче Храма ваведения пресватей Богородици, Етно ґрупа ,,Аваз” и ґлумец Микица Петрониєвич.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)