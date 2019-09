Иван Медєши достал Награду Анасофт у Словацкей

БРАТИСЛАВА (СЛОВАЦКА) – Вчера у Братислави кнїжка „Jedenie” (Єдзенє) автора Ивана Медєша Шукса преложена на словацки язик, достала визначну литературну Награду Анасофт, у катеґориї иножемних авторох чийо дїло преложене на словацки язик.

Кнїжку на словацки язик преложел Марош Воловар, а обявело ю восточнословацке Виходнярске здруженє „Валал” з Петриковцох 2018. року, о чим писал и Рутенпрес.

По пропозицийох орґанизатора того литературного конкурсу, постоя вецей елиминацийни круги, а окрем пенєжней награди од 10 тисячи евра, побиднїк достава и титулу витяза.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)