РУСКИ КЕРЕСТУР – У прижемю нового обєкту Дома здравя у Кули, буду орґанизовани превентивни препатрунки, на нєдзелю, 22. септембра, од 8 до 13 годзин.

Будзе ше мерац уровень цукру у креви, кревов прицисок, ултразвук абдомена и ОРЛ препатрунки.

Шицки препатрунки буду безплатни и нє треба их заказовац, а нє потребна анї здравствена кнїжочка.

Особи котри буду мерац уровень цукру у креви, як и окончовац ултразвучни знїманя, скорей того би нє требали єсц и пиц кафу.

