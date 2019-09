ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове на соботу, 21. септембра, будзе преславене храмове швето – Кирбай.

Швето ше почнє означовац зоз Саночним, нєшка на 18 годзин, а наютре зоз Архиєрейску Службу Божу котра будзе на 10 годзин. Исти дзень на 18 годзин будзе Бдиниє.

Домашнї поволую шицких же би зоз своїм присуством возвелїчали тото вельке швето.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)