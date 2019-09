Наявени шести Добротворни бал ОШ „Братство єдинство” у Вербаше

ВЕРБАС – Традицийни шести Добротворни бал Основней школи „Братство єдинство” з Вербасу будзе отримани 12. октобра з початком на 19 годзин у Готелу ,,Бачка” .

Шицки нащивителє, зоз тим же купя уходнїци, помогню школи же би назберала средства за тото цо им найпотребнєйше и створела цо лєпши условия за роботу.

Зоз средствох котри назберани на прешлорочним балу поставена лєтня учальня, купени и поставени три клими и реновирана учальня за лоґопеда.

Понеже тота школа єдина у општини Вербас котра нє ма физкултурну салу, мото тогорочного балу ,,Мала школа – мала сала” и ,,Ту ноћ школа је плеСАЛА” .

Уходнїци мож купиц по цени од 1 200 динари. Колектив школи, школяре, заняти и родичи поволую шицки дружтвено одвичательни фирми, подприємства и поєдинцох же би присуствовали Добротворному балу и на тот способ помогли же би ше назберало цо вецей средства.

