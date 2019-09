Тестованє зоз сербского як нємацеринского

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” фаховци зоз републичного Заводу за унапредзованє образованя и воспитаня окончели тестованє одредзених школярох зоз сербского язика як нємацеринского.

Тестовало ше школярох II и VI класи основней школи, и II класи Ґимназиї на руским наставним язику хтори од влонї сербски як нємацерински уча по новей наставней програми. Тестованє окончене же би ше видзело посцигнуца школярох тє. їх функционалне знанє сербского язика.

Нову програму 2017. року виробел праве спомнути Завод у поради з Министерством просвити, а финансовала ю Мисия ОЕБС-у у Сербиї. Зоз тестованями хтори такой од прешлого року и почали, фаховци Заводу и провадза резултати новей програми.

