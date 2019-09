Конкурс о додзельованю безповратних средствох штреднїм школом

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал конкурс о додзельованю безповратних средствох явним штреднїм школом, на териториї АП Войводини, за реализацию проєктних активносцох на тему задруґарства у 2019. року

Циль конкурса потримовка Покраїнскому секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, у обласци злєпшаня квалитета образовно-воспитного процесу штреднього образованя на тему задруґарства, а у сотруднїцтве зоз Задружним союзом Войводини.

Вкупни винос средствох котри ше додзелї по тим конкурсу виноши милион динари. Перше место достанє награду у виносу од 150 тисячи динари, друге 100 тисячи, а треце 50 тисячи динари.

Конкурс отворени заключно зоз 24. септембром. Право конкуровац маю явни штреднї школи котри образую школярох у подручю роботи польопривреди, продукциї и преробку поживи, з териториї АП Войводини котри уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох и маю активни статус, и котри у закончуюцей класи маю наставни предмет Поднїмательство.

