Тирва упис одроснутих до циклусу образованя у рамикох „Другей шанси”

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту „Друга шансаˮ, котри ше успишно реализує уж осем роки, у Основней школи „Петефи Бриґадаˮ у Кули, тирва упис одроснутих особох без законченей основней школи.

Одроснути маю нагоду безплатно и по прилагодзеней програми закончиц основну школу, а наставна програма будзе реализована у трох циклусох – перши циклус облапи период од першей по штварту класу, други циклус пияту и шесту, а треци седму и осму класу. Настава почнє 14. октобра и будзе тирвац по початок априла, зоз жимским одпочивком.

Заинтересовани кандидати зоз кулскей општини ше можу явиц Националней служби за обезпечованє роботи у Кули, або у ОШ „Петефи бриґадаˮ, на телефон 025/723-944, 060/766-82-82 дзе достаню потребни информациї. Условиє за уписованє же би особи мали петнац роки.

Драгово трошки и орґанизовни превоз будзе обезпечени, а настава прилагодзена ґу потребом одроснутих особох и тирва коло два годзини у вечарших годзинох.

У прешлих седем рокох свидоцтво о законченей основней школи достали 115 одроснути особи, а найстарша особа мала 59 роки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)