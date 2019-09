Студенти можу послац вимогу за реґресованє трошкох за путованє

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и того року будзе реґресовац трошки за медзимесне путованє за студентох у школским 2019/2020. року, а єдно з условийох и же би студентово место пребуваня було на териториї општини найменєй два роки.

Право на реґрес маю студенти на буджету и котри першираз уписую тот рок студийох. Вкупни просек оценох муши буц 10, а тоти вигодносци можу вихасновац и студенти котри сполнюю предписани критериюми.

Вимогу и потребни вияви за реґресованє трошкох мож превжац на сайту Општини Жабель и придац ю по 25. у чечуцим, за наиходзаци мешац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)