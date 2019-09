У Суботици наютре „ХосанаФестˮ

СУБОТИЦА – Штернасти фестивал горватских духовних шпиванкох „ХосанаФестˮ будзе отримани наютре, 22. септембра, у Гали споротох у Суботици, на 20 годзин. Мото тогорочного Фестивалу „На шлїду вичносциˮ, а право участованя виборели петнац шпиванки.

Нєшка, пред закончуюцим наступом, госцох ше дочека у церкви Мариї Мацери Церкви дзе буду мац духовну обнову, котру будзе предводзиц о. Небойша Стипич, капелан парохиї Св. Антуна Падованского зоз Чантавиру, на тему „На шлїду вичносциˮ.

