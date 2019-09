Дзецом пририхтани интересантни едукативни змисти

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводнянских Руснацох (ВР) наютре, 22. септембра на 12 годзин, будзе отримана едукативна роботня за дзеци котру будзе водзиц Наташа Колесар.

Роботня за дзеци на тему 100-рочнїци РНПД задумана як едукативно-креативна же би ше и нашим наймладшим, на нєформални и креативни способ, приблїжело тоту орґанизацию хтора поставела фундаменти култури Руснацох на тих просторох и їх посцигнуца.

Поволани старши же би приведли дзеци на роботню и остали з нїма вєдно креировац „Календар”, куфер за путованє на першу схадзку РНПД-а и ище вельо того.

