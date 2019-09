ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 22. септембра у дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородиц будзе служени парастос дюрдьовскому парохови протеєрови ставрофорови Йоакимови Холошняйовому.

Парастос будзе по нєдзельовей Служби котра почнє на 10 годзин.

