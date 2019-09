У Керестуре Стретнуце поетох

РУСКИ КЕРЕСТУР – IV Стретнуце поетох литературних и музичних творительох Рускей матки у Руским Керестуре, у просторийох Месней заєднїци почнє нєшка на 18,30 годзин.

На Стретнуце поволани oсемнацецеро учашнїки векшином з Руского Керестура, потим з Кули и зоз сримских местох – С. Митровици, Шиду и Моровичу, и єден творитель аж зоз Арандєловцу.

Нєшка будзе отримана и схадзка Управного одбору Рускей матки, а єдна зоз шейсц точкох дньового шору будзе и розпатранє причинох за нєотримованє IV Русинского филмского фестивалу „Русин Филм Фесту” у Шидзе.

