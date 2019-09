„Русин Филм Фест” у Шидзе нє будзе отримани

РУСКИ КЕРЕСТУР – IV „Русин Филм Фест” у Шидзе, хтори мал буц отримани 27. септембра, нє будзе отримани пре финансийни причини – констатоване вчера вечар на схадзки Управного одбору Рускей матки котру водзел предсидатель Дюра Папуґа.

Як вон поинформовал членох УО, „Русин Филм Фест” одказани понеже, по преверених информацийох, пенєж хтори локална самоуправа Општини Шид опредзелєла по конкурсу и о чим уж подписани контракт, буду пренаменєни за отримованє Централней преслави националного швета Руснацох 17. януара 2020. року хторе будзе отримане у Шидзе и Бачинцох.

На вечаршей схадзки УО винєшени информациї о нєдавноотриманей Подобовей колониї „Руски Керестур 2019” хтора оценєта як успишна, а прилапене и предкладанє же би од идуцого року колония мала мено по подобовей педаґоґинї и малярки Еуфемиї Гарди котра була родом з Керестура, дзе и робела, як и у Ковачици и Братислави, дзе є и похована.

УО поинформовани и о пририхтованьох за IV Стретнуца поетох хтори у Керестуре буду отримани нєшка на 18,30 годзин, и о першим зашеданю Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох хторе будзе наступней соботи у Горватскей.

