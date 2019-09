На нєдзелю превентивни препатрунки

ВЕРБАС/КУЛА – У цалей держави, та и у Вербаше и Кули, на нєдзелю, 22. септембра, у Дому здравя ,,Велько Влахович” и Общим шпиталю Вербас, и у Доме здравя Кула, у рамикох акциї Министерства здравя под назву ,,Отворени дзвери”, буду орґанизовани превентивни препатрунки за гражданох.

Препатрунки можу окончиц шицки заинтересовани без дохторского упуту и здравственей кнїжочки – вимерац кревов прицисок и поробиц ЕКҐ и вимерац и уровень цукру у креви. Препатрунки ше буду окончовац у централним обєкту Дома здравя у Вербаше, у Служби за здравствену защиту одроснутих, Палих бораца 20, од 8 по 16 годзин.

Источасно, у Общим шпиталю Вербас гражданє годни окончиц интернистични препатрунок, ЕКҐ и меранє кревового прициску, препатрунок оториноларинґолоґа, ултразвучни препатрунок абдомену, лабораторийни анализи – ШУК, анализи туморних маркерох (ЦЕА и ЦЕА 19-9). Приявиц ше треба на шалтеру у Общим шпиталю у Вербаше.

Дом здравя у Кули, у прижемю, превентивни препатрунки будзе окончовац од 8 до 13 годзин.

