Нагода подзелїц искуства, упечатки и роздумованя

Кед вжиме у рамикох Централней преслави Националного швета Руснацох у Руским Керестуре, у єдинственим амбиєнту над крипту Катедралней церкви отримана вистава малюнкох: портретох дакедишнїх керестурских парохох и роботох хтори настали на вецей зволаньох Подобовей колониї „Няради”, хтора свойочасово отримована у валалє, реакциї нащивительох хтори ю пришли опатриц були наисце позитивни. Окреме же ше нє знало, лєбо ше уж забуло, же маме таке уметнїцке богатство.

Здогадуєм ше же сом после, од вецей нащивительох и у рижних нагодох, чул роздумованє наглас же чкода же валал нє ма орґанизовану подобову колонию дзе би ше тото културне благо дополньовало, а подобова уметносц и уметнїки хтори ю практикую презентовали ширшей явносци. Окреме же у дзепоєдних других и менших наших штредкох, як наприклад, у Ґосподїнцох, маме наисце углядни и почитовани манифестациї такого характеру.

Уж з єшенї, подобова колония у Руским Керстуре обновена. У новим формату и орґанизациї, о чим вецей мож пречитац у рубрики Култура и просвита, алє, понеже медзи водзацима орґанизаторами и иницияторами ознова Владо Няради, и у континуитету зоз єй предходнима инкарнациями. Поправдзе, нє знал сом, а верим же сом нє єдини, же у Керестуре єст тельо вельо особи рижних ґенерацийох и ступньох формалного образованя хтори малюю, и хтори ґу тому свой талант и роботу сцу и явно приказац. Нєсподзиванє було ище векше кед ше чуло же єст озда голєм ище тельо малярох-аматерох хтори ше на тот завод нє уключели до єй роботи, цо знова значи же єст можлївосци за єй омасовенє у наиходзацих зволаньох.

Робота подобових уметнїкох, чи самоуких аматерох, чи академских малярох, по природи самотна, и сиґурно же нагода подзелїц искуствия, упечатки и роздумованя з колеґами по щеточки добра мотивация за їх творчосц. Колониї дзе ше локални авторе можу стретнуц медзи собу и з учашнїками з блїзшого и дальшого околїска перша така нагода, а цо будзе далєй, звиши лєм од їх дзеки и инспирациї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)