У Заводзе отримана креативна роботня за дзеци „РНПД = 100 роки”

НОВИ САД – Роботня за дзеци на тему 100 роки як основане Руске народне просвитне дружтво (РНПД), отримана вчера, 22. септембра, у Заводзе за културу войводянских Руснацох.

Зоз кратким бависком упознаваня Наташа Колесар започала креативну роботню. Потим директорка Заводу Анамария Ранкович на дзецом интересантни способ виприповедала прецо нашей заєднїци важне же пред 100 роками основане РНПД.

Дзеци потим правели Календар на хторим бул означени 2. юлий, датум кеди була отримана сновательна схадзка РНПД, вец зоз пластелину вирабяли ствари хтори би спаковали до куфра кед би ше вони рихтали на схадзку, вирабяли означовачи за читанє кнїжки (bookmarkeri)… З дзецми у роботнї участвовали и старши хтори их приведли, так же шицки вєдно виштриговали, фарбели, гнєтли пластелин, лїпкали и вєдно означели тот значни ювилей.

Роботня мала едукативнo-креативни характер, понеже ше дзецом, на им интересантни способ, представело орґанизацию хтора поставела фундаменти култури Руснацох на тих просторох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)