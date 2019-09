Вибране нове Предсидательство ЦО коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре прешлей нєдзелї, на Велькей Служби Божей, пришагал нови Церковни одбор тей парохийней заєднїци на мандат котри будзе тирвац пейц роки.

После пришаги, у тижню за нами, отримана конститутивна схадзка на котрей вибране нове Предсидательство Церковного одбору парохиї, касире, а члени Одбору достали задлуженя по обласцох роботох.

За предсидателя Церковного одбору коцурскей парохиї вибрани Миколай Бесерминї, заменїк предсидателя Владимир Буила, касир Янко Ґайдош, а заменїк касира Любомир Тимко.

Пияток, после Саночного котре служене у церкви, нови одборнїки ше зишли на вечери зоз одборнїками предходного Церковного одбору и у приємней атмосфери и у друженю послухали совити котри им помогню же би цо лєпше витворели свойо нови длужносци и старали ше о церковним маєтку коцурскей парохиї.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)