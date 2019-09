Двойо поетове достали Припознанє „Юлиян Надьˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мелания Боянович з Руского Керестура и Дюро Милекич з Арандєловцу достали того року установене Припознанє „Юлиян Надьˮ, од седемнацецерих поетох котри участвовали на „Стретнуцу поетох – литературних и музичних творительох Рускей Маткиˮ у Руским Керестуре всоботу, 21. септембра.

Управни одбор Рускей матки и Управни одбор Задужбини Бори Латиновича догварели же би ше од того року запровадзело припознанє з меном Юлияна Надя. Уручовац ше будзе по два припознаня, з тим же би єдного кандидата номиновала Руска Матка, а другого Задужбина Бори Латиновича або орґанизациї зоз котрима сотрудзую.

На тим вечару чули ше стихи присутних поетох зоз шейсц местох зоз Сербиї и домашнїх з Руского Керестура, котри з векшей часци читани по сербски, же би ше госци и домашнї розумели. Поетове читали поезию провадзени зоз звуками гармоники.

После законченого стретнуца, присутни предлужели друженє.

