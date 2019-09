У туристичним понуканю аґенцийох у Словениї и Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристи зоз Словениї свойо туристичне путованє по Войводини, внєдзелю 22. сетпембра, закончели у Ресторану „Червена ружаˮ, дзе им попри кухарских делицийох були понукнути и рижни продукти членох Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ.

Госци, котри пришли зоз цалей Словениї прейґ Туристичней аґенциї „Алпетурˮ з Краню розличних и рокох и занїманьох, нащивели Войводину як цалосц. Гоч ту нє приходза першираз, приход до Руского Керестура як туристичней дестинациї понукнути першираз.

Як за Рутенпрес виявели Майда Тратник и Лилияна Єза, жаль им же нє мали можлївосци вецей обисц Керестур, алє визначую госцолюбивосц людзох.

Члени Здруженя женох „Байкаˮ, Михайо Фейди „Задолїнєцˮ и Микола Винаї понукли госцом свойо продукти и сувенири, та ше и тарґовело. Туристом, як визначели, окреме прицагуюци праве домашнї продукти без хемиї.

Заплановане же идуцого тижня Керестур нащиви ище єдна ґрупа туристох зоз Словениї.

