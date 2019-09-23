Преславени Кирбай у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На швето Малей Матки Божей, всоботу 21. септембра, грекокатолїцка церква Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове преславела храмове швето – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу, з початком на 10 годзин, служел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели священїки з велїх наших парохийох, и на таки способ возвелїчали тото швето.

Шицких вирних, владика у своєй казанї здогаднул на важносц того швета и виприповедал же нам рождество Пречистей Дїви Мариї приноши вельку радосц, бо пришол длуго очековани час кед вона на тот швет приведзе Спасителя цалого людского роду.

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