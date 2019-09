Молитва за школярох и кресцини

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На Службу Божу, внєдзелю 22. септембра, зишли ше 11-ецеро дзеци котри того року уписани на виронауку у парохиялному доме. Медзи нїма штверо зоз другей класи котри ше пририхтую и за Першу Причасц, а двойо ше пририхтую за кресценє.

На Служби цала заєднїца ше модлєла за присутних и шицких одсутних, же би им Господь усадзел мудросц, же би ше чували од зла и робели добро, а на концу шицки школяре пошвецени и мировани.

Такой после Служби покресцени и троме руски хлапци зоз фамелиї Савко.

