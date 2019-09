Всоботу було транспортне нєщесце на вепровацкей драги

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 21. септембра коло 15 годзин, на медзимесней вепровацкей драги Руски Керестур – Крущич збуло ше транспортне нєщесце у котрим участвовали єден авто и єден камион.

На часци драги дзе ше находзи двойнїста круцина збили ше авто котри ишол зоз напряму Руского Керестура, у котрим були штверо путнїки, од котрих вожач Керестурец, а з процивного напряму ишол камион котри превожел цвиклу, алє ше на тот завод врацал зоз цукровнї празни без терхи.

Нєщесце ше стало пре узку калдерму и нєможлївосц мимоиходзеня двох превозкох у круцини, односно камион зоз заднїма колєсами заквачел авто. Покалїчени двойо путнїки зоз авта котри служба наглей помоци такой превезла до шпиталю. На место нєщесца вишла и транспортна полиция котра направела записнїк.

Най здогаднєме, на спомнутей драги забранєне рушанє терховних превозкох понад 5 тони, окрем тих зоз дошлєбодзеньом, алє и нашо новинаре шведкове же у колонох з обидвох бокох драги стали камиони цвикларе, аж и же ше дзепоєдни полни камиони обрацали назад у дильовох скорей як цо сцигли по место нєщесца.

Як Рутенпрес дознава, камиони цвикларе нє маю дошлєбодзенє же би превожели цвиклу по тей драги. Дошлєбодзенє котре назначене на транспортним знаку можу достац лєм камиони котри нє можу на други способ висц вонка з валалу, як цо то наприклад тоти котри превожа зарно зоз силосох на концу Русинскей улїци.

Мож повесц же после нєщесца пришло аж и до вербалного зраженя нагнїваних гражданох котри доруцовали вожачови камиона и полициї же прецо ше тадзи превожи цвиклу и прецо загрожую транспорт?

