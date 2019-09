Гуманитарни концерт у парохиї Криста Краля

БЕОҐРАД – У парохиї Криста Краля, всоботу 21 септембра, на инициятиву парохиялного Каритасу истей парохиї отримани медзинародни гуманитарни концерт .

На концерту участвовал хор зоз Италиї „Coro di citta di Trieste”, автора Якоба де Хана, котри виведол композицию „Missa brevis” под дириґентску палїчку Стефана Лапела, а у клавирским провадзеню пиянистки Катарини Милосавлєвич. Други хор котри наступел на тим святочним вечару то хор „Хейнал” зоз Польскей, котри под дириґентску палїчку Барбари Палух виведол два церковни писнї – „Аве Мария” и „Алелуя” и по єдну нємецку и анґлийску, и три по польски, медзи котрима познату „Краковяк”.

Цала програма отримана под мотом „Найдз часу за дарованє, бо дзень кратки же биш бул себични” (Мати Терезия).

Як спомнуте, тот парохиялни Каритас, котри основани 2018 року, єдини активни Каритас на подручю цалого Беоґраду дзе активни шейсц католїцки парохиї и єдна наша грекокатолїцка. Спомнути Каритас ма коло 15 волонтерох, алє и два особи котри цали час робя у Каритасу и дотераз з власнима акциями назберал коло 1 000 еври з котрима помагаю особом у потреби.

На тей гуманитарней акциї бул присутни надбискуп Станислав Хочевар, амбасадоре Италиї и Польскей, представнїк Управи за сотруднїцтво зоз Церквами, представнїк нунциятури и представнїк нашей парохиї Олґица Радович Лендєр.

