У Школи представена робота Дому култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера представена робота Дому култури Руски Керестур, з акцентом на фолклорну секцию, а з нагоди початку новей сезони и уписованя нових членох до секцийох тей нашей културней установи.

Дополадня презентация отримана школяром нїзших класох, а пополадню висшим класом. Роботу Дому култури и його секцийох представели директор Йоаким Рац и фахови руководитель фолклорней секциї Сашо Палєнкаш.

Младшим школяром ше зоз танцом представела и младша танєчна ґрупа фолклорней секциї, а старшим на видео-презентациї приказани успишни наступи виводзацкого ансамблу на турнейох дакеди и нєшка.

