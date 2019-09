Рукометаше Русину поражени у першим колє

ҐАКОВО – У першим колє єшеньскей часци сезони 2019/2020. у Трецей рукометней лиґи сивер „Сиверˮ, Рукометни клуб (РК) „Русинˮ всоботу, 21. септембра одбавел змаганє у Ґакове у ОШ „Лаза Костичˮ процив домашнєй екипи РК „Ґраничарˮ з резултатом 26:19 (11:13).

Пред коло трицец патрачами за „Русинˮ бавели Иван Рац (2), Филип Тома (7), Славко Гербут (4), Владислав Салаґ (3), Мартин Ґовля (1), Стефан Дюрко, Виктор Микита (2) и Владимир Мудри.

Судийове на змаганю були Бранко Радулович и Милан Тодорович, а делеґат Дамир Милєвич.

У идуцим колє по розпорядку „Русинˮ будзе бавиц процив РК „Ґрафичарˮ зоз Бездану котри хвильково перши на таблїчки.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)