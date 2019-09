БАЧКИ БРЕСТОВЕЦ – У шестим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 22. септембра, ФК „Русинˮ одбавел нєришено зоз ФК „БСКˮ зоз Бачкого Брестовцу, з резултатом 3:3 (2:1).

На госцуюцим терену ґол за Русин дали: Маркович О., Давидович Д., и Дюканович С.

Шлїдуюце 7. коло отрима ше на нєдзелю 29. септембра на домашнїм терену, дзе Русин будзе бавиц дерби процив ФК „Славияˮ зоз Пиньвиц.

Змаганє почнє на 15,30 годзин, а поволани шицки заинтересовани потримац Русиновцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)