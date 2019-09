КОЦУР – У Подручней лиґи Суботица ФК „Искра“ зоз Коцура внєдзелю, 22. септембра у рамикох 6. Кола, у Дюрдїну страцела од истоменовей екипи зоз резултатом 4:1.

Ґол за Искру на тим змаганю дал Дамян Ґубаш.

После шейсц одбавених колох Искра на 13. месце на таблїчки, а потераз освоєла 6 боди.

ФК „Искра“ у Дюрїну дожила треце пораженє за шором, а нагоду претаргнуц тоту чарну серию Коцурци буду мац на нєдзелю процив першоласованей екипи ФК „Србобран”.

