ШК „Омладинєц” прецерпел нове пораженє

КОЦУР – Шаховски клуб „Омладинєц” зоз Коцура внєдзелю, 22. септембра у рамикох 8. кола Войводянскей шаховскей лиґи у Бачкей Тополї бавел процив екипи „ВУК-МАТ” и страцел зоз резултатом 4:2.

Єдину побиду на тим змаганю зазначел Владимир Лазор, ремизовали Ґавра Коларич и Янко Бесерминї, а свойо париї страцели Стеван Перич, Споменко Павичевич и Ґоран Попович.

После осем одбавених колох Омладинєц ше находзи на 6 месце на таблїчки зоз 9 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим, остатнїм колу, коцурски шахисти у Коцуре буду бавиц процив екипи ШК „Пензионер” зоз Суботици.

