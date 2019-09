У Новим Садзе будзе округли стол „Култура и комуникация”

НОВИ САД – У рамикох програмских змистох под назву „Калеидоскоп култури” Фондациї Нови Сад Европска престолнїца култури 2021 наютре, 26. септембра, будзе отримани округли стол на тему „Култура и комуникация” на 12 годзин у Архиву Войводини (Дунайска 35).

Проєкт будзе запровадзени през диялоґ представнїкох установох култури, медийох, институцийох и фаховцох хтори ше занїмаю зоз тима обласцами, же би ше утвердзело хвилькови стан капацитетох Городу Нового Саду о тим чи доступни змисти зоз обласци култури особом хтори зоз очкодованим слухом, як и же би ше през диялоґ дошло до ришеня за максимализованє капацитетох за 2021. рок хтори би у року у хторим Нови Сад ноши титулу Европскей престолнїци Европи 2021 приведол до тирвацих систематичних ришеньох.

Округли стол будзе мац два панели – Доступна култура и Чи медиї обезпечую доступни медийни змисти особом з инвалидитетом.

Орґанизатор округлого стола Архив Войводини, Союз глухих и наглухих особох Войводини, Центер за розвой меншинских и локалних медийох и Херор Медиа Понт, покровитель Управа за културу городу и Амбасада Швайцарскей у Сербиї, приятелє Штраус Адриатик и Кола Кола.

