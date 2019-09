Наютре вистава Емилиї Чизмар „Twitterатура З Мура”

НОВИ САД – Наютре, 26. септембра на 19 годзин, у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе будзе отворена литературно-визуелна вистава Емилиї Чизмар „Twitterатура з мура”.

Слово о кратких онлайн сообщеньох Чизмаровей котри до визуалней форми присподобел дизайнер часописа МАК Златко Емейди.

Вистава проєкт НВУ „Руске слово” реализовани з финансийну потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох. Виставу зоз авторку отвори новинарка Александра Живкович Бучко.

Литературно-визуелна вистава „Twitterатура з мура” будзе представена у октобре у Коцуре и у новембру у Руским Керестуре на мултимедиялним фестивалу „Дньовка”.

