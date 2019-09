Русини у Словацкей ше пририхтую за попис жительства

СЛОВАЦКА – Русинска платформа Округлого стола Русинох Словацкей (ОСРС) ше почина пририхтовац за Попис жительства, обисцох и квартельох 2021. року, цо було главна тема 29. схадзки отриманей у Пряшове всоботу, 21. септембра 2019. року.

ОСРС здогадує же ше на остатнїм Попису жительства Словацкей 2011. року ґу русинскей националней меншини вияшнєли 33 482 жителє, а ґу русинскому мацеринскому язику аж 55 489 жителє тей держави.

Понеже Русини єдина национална меншина у Словацкей, котра у шицких трох пописох жительства, котри на териториї тей держави окончовани од 1989. року, зазначує пороснуце, ОСРС констатує же потенциял тей националней меншини рошнє, и треба го потвердзиц и на наступним попису.

На соботовей схадзки ОСРС ришене же представителє русинскей меншини зоз кампаню за попис почню уж у шлїдуюцим року, при чим ше окрем рижних промотивних материялох и медийних виступох рахує и з директним уключованьом валалских старшинох и городоначалнїкох местох у котрих жиє русинска национална меншина.

Праве зоз промовованьом русинскей заєднїци и їх реґиона пред пописом повязане и дальше опредзелєнє платформи. ОСРС преглашел шлїдуюци, 2020. рок за Рок русинского валала, зоз цильом же би ше прицагло векшу увагу у Словацкей на русински валали и на потребу за векшу подпору реґионалного розвою, бо тот реґион у остатнїх деценийох занєдзбани и доживює вельку габу одлїву жительства за роботу.

ОСРС прето апелує на политични партиї Словацкей же би ше заложели за приношенє такого закона о националних меншинох и пременку виберанковей системи котра би оможлївела националним меншином виберац одредзене число своїх посланїкох до Народней ради Словацкей Републики на окремних виберацких спискох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)